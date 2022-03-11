— Если расширят до 18 команд в РПЛ, то первая и вторая команды ФНЛ должны выходить напрямую, а третье и четвертое места должны играть переходные матчи, тогда будет сохранен спортивный интерес в РПЛ и в ФНЛ тоже.
Команды если не будут вылетать, то спортивный интерес будет полностью потерян, — приводит слова Котова Metaratings.
Ранее появилась информация, что Российская Премьер-Лига будет расширена с 16 до 18 команд. Также РБ Спорт сообщал, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу. Если он будет согласован на Исполкоме Российского футбольного союза, то в этом сезоне ни одна из команд РПЛ не вылетит.
"Факел" в 25 матчах ФНЛ занимает в турнирной таблице второе место турнирной таблицы с 49 очками. По состоянию на сегодняшний день, команда из Воронежа автоматически выходит в РПЛ.
Президент "Оренбурга" — о моратории клубов РПЛ: это прямая дискриминация
"Спортивный интерес будет полностью потерян". В "Факеле" раскритиковали возможный мораторий на вылет клубов РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов прокомментировал информацию о возможном согласовании клубами РПЛ моратория на вылет.
Фото: ФК "Факел"