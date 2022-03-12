Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
0 - 0 0 0
Нижний НовгородЗавершен
Арсенал Тула
1 - 3 1 3
Динамо2 тайм
П1 100X 14.5
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.9X 3.35П2 2.06

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
2 - 1 2 1
Металлург ЛпЗавершен
Томь
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
2 - 2 2 2
БалтикаЗавершен
Спартак-2
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Велес
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АкронЗавершен
Алания
2 - 0 2 0
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Ротор
0 - 3 0 3
ОренбургЗавершен
Кубань
0 - 3 0 3
Волгарь2 тайм
П1 70X 14П2 1.01
Краснодар-2
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
П1 11X 4.4П2 1.32

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
1 - 1 1 1
ЭспаньолЗавершен
Гранада
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.59X 4.2П2 5.6
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.24X 2.9П2 3.95

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
1 - 0 1 0
Кальяри2 тайм
Салернитана
1 - 2 1 2
Сассуоло2 тайм
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.9П2 1.67
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.41X 5.2П2 7.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
Бавария1 тайм
Унион
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Фрайбург
2 - 0 2 0
Вольфсбург1 тайм
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.6X 4.5П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.09
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.48
Сделать ставку

Агент Вендела: нет смысла уходить из "Зенита", он выполняет свой контракт

Тьягу Рибейру, агент полузащитника "Зенита" Вендела, высказался о будущем бразильского футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.

"Вендел выполняет свой контракт с "Зенитом" и тут никаких изменений. Он остается, никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из "Зенита". Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит", - приводит слова агента РБ Спорт.

Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 4 результативных передач. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.

"Зенит" в таблице РПЛ занимает 1-е место, набрав в 20 матчах 44 очка. Завтра подопечные Семака в гостях встретятся с "Крыльями Советов".


Теги: Вендел Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

"Алания" обыграла "Олимп-Долгопрудный", "Оренбург" в гостях разгромил "Ротор"
"Локомотив" - ЦСКА: Фернандес и Кухта начнут матч с первых минут 6
Смолов забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в "Динамо" (видео)
А. Кержаков: ничьей в матче с "Уфой" не доволен, но результат закономерный
Агент Вендела: нет смысла уходить из "Зенита", он выполняет свой контракт 2
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов не забивает уже в пяти матчах подряд 1
Петржела: "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне - уверен на миллион процентов. "Спартак" будет в тройке 9
"Нижний Новгород" в последних шести матчах РПЛ пропустил лишь два мяча
"Торпедо" в меньшинстве сыграло вничью с "Балтикой" в матче ФНЛ
АПЛ отстранила Абрамовича от управления "Челси" 12
"Уфа" и "Нижний Новгород" сыграли вничью. Уфимцы не выигрывают с октября 3
"Арсенал" - "Динамо". Захарян, Смолов и Макаров выйдут с первых минут 2
Агент: Алберто не поменял мнение и хочет дальше выступать за "Зенит" 4
Филимонов: если "Спартак" найдет кого-то сильнее на место Бакаева, то продлевать с ним контракт не надо 4
Тренер "Нанта": если бы "ПСЖ" уважал "Реал", то выиграл бы со счетом 3:0
Евсеев: я за расширение лиги! Но против того, чтобы все клубы автоматически остались в РПЛ 5
Николсон - о Ваноли: сильный тренер и очень приятный человек. Мне нравится, с какой страстью он работает
Ди Мария летом может уйти из "ПСЖ"
Медина вызван в сборную Парагвая на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022 2
Игроки "Челси" рассматривают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций 4
Агент Соу: Али останется в "Ростове"
Агаларов - в стартовом составе "Уфы" на матч с "Нижним Новгородом" 1
Источник: "Спартак" не получал предложений по Мозесу. Игрок не намерен покидать клуб
Габулов: Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта 1
СМИ: Абрамович согласился продать "Челси" на условиях британского правительства 20
Агент Кофрие: решение ФИФА не повлияло на намерение Максимилиано остаться в "Спартаке" 4
Агент Оздоева рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в киевское "Динамо"
В. Баринов считает, что в матче "Локомотива" и ЦСКА будет ничья 9
Барриос: климат — пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на 100% не адаптировался
"Ошибочное решение, уйдет спортивная составляющая". Добровинский — о моратории на вылет в РПЛ 5
Все новости
-