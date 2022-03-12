Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
"Вендел выполняет свой контракт с "Зенитом" и тут никаких изменений. Он остается, никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из "Зенита". Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит", - приводит слова агента РБ Спорт.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 4 результативных передач. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.
"Зенит" в таблице РПЛ занимает 1-е место, набрав в 20 матчах 44 очка. Завтра подопечные Семака в гостях встретятся с "Крыльями Советов".
Агент Вендела: нет смысла уходить из "Зенита", он выполняет свой контракт
Тьягу Рибейру, агент полузащитника "Зенита" Вендела, высказался о будущем бразильского футболиста.
Фото: ФК "Зенит"