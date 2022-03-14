Колосков: у "Спартака" будет успех, если Ваноли сможет правильно подготавливать команду к каждому матчу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о московском "Спартаке" и его главном тренере Паоло Ваноли.

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