— Сумел же Паоло подготовить команду к "Динамо". Если Ваноли сможет правильно подготавливать "Спартак" к каждому матчу, то у команды будет успех. Потому что потенциал у красно-белых огромный! — приводит слова Колоскова Sport24.
Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Он занял вакантную должность после ухода португальца Руя Витории.
При Ваноли "Спартак" проиграл два из трёх матча в Российской Премьер-Лиги. Соперниками красно-белых были ЦСКА (0:2), "Динамо" (2:1) и "Краснодар" (1:2).
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Колосков: у "Спартака" будет успех, если Ваноли сможет правильно подготавливать команду к каждому матчу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о московском "Спартаке" и его главном тренере Паоло Ваноли.
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