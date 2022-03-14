Агент Барача: давления со стороны федерации нет. До лета Матео точно останется в "Крыльях Советов"

Стипе Лапич, агент защитника "Крыльев Советов" Матео Барача рассказал, что футболист не уйдет из команды до конца арендного соглашения.

Фото: Матч ТВ





19 февраля 2022 года Барач был арендован "Крыльями Советов" у "Сочи" до конца сезона без права выкупа. Его соглашение с сочинской командой, за которую он выступает с лета 2021 года, истекает в конце следующего сезона.



Вчера, 13 марта, Барач принёс "Крыльям" ничью в матче с "



"Зенит" обратился в ЭСК РФС на предмет неназначенного пенальти в матче с "Крыльями" — Никакого давления со стороны федерации (футбола Хорватии) нет, никто не звонил, эта тема не поднималась. До лета Матео точно останется в "Крыльях Советов". Затем посмотрим — или он вернется в "Сочи", или что-то еще, — приводит слова Лапича "РБ Спорт" 19 февраля 2022 года Барач был арендован "Крыльями Советов" у "Сочи" до конца сезона без права выкупа. Его соглашение с сочинской командой, за которую он выступает с лета 2021 года, истекает в конце следующего сезона.Вчера, 13 марта, Барач принёс "Крыльям" ничью в матче с " Зенитом " (1:1) на 90+1 минуте.