"Селихов не сможет с Сафоновым конкурировать, Матвей выглядел предпочтительнее в очном матче в РПЛ, он сильнее на данный момент. Александр прибавил, избавился от травм, по праву первый номер в "Спартаке". Однако он играет в той команде, которая не позволяет ему выйти на более высокий уровень", - цитирует Филимонова "Матч ТВ".
Селихов вызван в состав сборной России на мартовский сбор. Также на позицию вратаря претендуют Антон Шунин ("Динамо") и Матвей Сафонов ("Краснодар"). Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина 26 марта могут сыграть с молодежной сборной России.
Селихов вернулся в основной состав "Спартака" в прошлом году, выиграв конкуренцию у Александра Максименко. На счету Селихова в текущем сезоне 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он пропустил 16 мячей.
Филимонов: Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым в сборной
Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал конкуренцию за место основного вратаря сборной России.
Фото: ФК "Спартак"