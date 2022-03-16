— Надо изучить экономическую и логистическую модели. Никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в чемпионате России, я не вижу, — рассказал Матыцин в интервью "Матч ТВ".
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге выступают команды не только из России. В нынешнем сезоне в лиге принимали участие команды из Финляндии, Белоруссии, Латвии, Казахстана и Китая.
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Минспорта РФ Матыцин: никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в РПЛ, я не вижу
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин не исключил, что РПЛ может стать аналогом КХЛ в хоккее.
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