Минспорта РФ Матыцин: никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в РПЛ, я не вижу

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин не исключил, что РПЛ может стать аналогом КХЛ в хоккее.

Фото: Getty Images