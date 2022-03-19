"Тяжелый матч, рад, что игроки показали характер и вырвали победу. Что касается новичков, для глобальных оценок еще не время, однако они хорошо себя проявляют. В матче с "Ахматом" Изидор и Кухта внесли ключевой вклад в победу, показали хорошую реализацию" - цитирует Цорна ТАСС.
Напомним, "Локомотив" уступал по ходу встречи с "Ахматом" после голов Трошечкина и Уткина, но смо переломить ход встречи и вырвать победу. В составе красно-зеленых отличились Жемалетдинов, Изидор и Кухта.
После этой победы "Локомотив" вышел на единоличное шестое место в РПЛ. В активе "железнодорожников" теперь 34 очка в 21 матче. Также у красно-зеленых есть один матч в запасе.
Цорн: Изидор и Кухта внесли ключевой вклад в победу над "Ахматом"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн оценил роль новичков в победе над "Ахматом" (3:2).