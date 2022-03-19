"Нет, никакого давления на Малкома и Клаудиньо со стороны бразильской федерации нет. У них все в порядке", - цитирует агента "РБ Спорт".
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 24 матча за сине-бело-голубых, в которых он забил девять голов и отдал четыре ассиста.
Агент Малкома и Клаудиньо: никакого давления на них со стороны бразильской федерации нет
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможном давлении на его клиентов со стороны бразильской федерации футбола.
Фото: ФК "Зенит"