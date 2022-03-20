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Федотов - о поражении от "Крыльев": за что удаление? Странное судейское решение

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов остался недоволен судейством в матче против "Крыльев Советов" (2:3).
Фото: Sport24
"Что не получилось? Гол "в раздевалку" немного спутал нам карты, неприятный момент получился, не доиграли, неправильно расположились, пропустили. Вопрос — за что удаление? Наш игрок первый выпрыгнул вверх, игрок (соперника) "подлез" под него и мы получили удаление на ровном месте — вторую желтую карточку. Странное судейское решение", - цитирует Федотова "Матч ТВ".

"Сочи" на своем поле проиграли "Крыльям Советов" - 2:3. На 64-й минуте арбитр встречи удалил с поля защитника хозяев Сергея Терехова, показав ему вторую желтую карточку. К этому моменту сочинцы уже уступали в счете со счетом 0:1. После этого "Крылья" смогли удвоить преимущество, реализовав одиннадцатиметровый, но "Сочи" удалось отыграться за три минуты. Отличились Мелкадзе и Макарчук. Это не помогло команде Федотова вырвать ничью - в концовке встречи победу самарцам принес Зиньковский, пробив в девятку ворот Джанаева.


Теги: Федотов Сочи Крылья Советов
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