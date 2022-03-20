Игра на стадионе "BetBoom Арена" завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма полузащитник Алексей Ионов вывел вперед "быков". На 84-й минуте нападающий хозяев Гамид Агаларов спас уфимский клуб от поражения в этой встрече.
"Мы хотели выиграть. Но матч сложился так, что "Уфа" пропустила в конце первого тайма. Хотя, мне кажется, до этого момента мы имели преимущество. Наши игроки не бросили играть: дожимали соперника, заработали пенальти. Итог закономерен. Мы набрали всего лишь одно очко - для нас это мало!" - сказал Газизов.
"Уфа" набрала 18 очков и сравнялась в таблице с "Химками". По дополнительным показателям башкирский клуб занимает 15-е место. "Краснодар" имея в активе 36 очков идет на 5-й строчке.
Следующий матч подопечные Алексея Стукалова проведут 2 апреля против "Крыльев Советов". Игра на "Солидарность Самара Арене" начнется в 14:00 мск.
Источник: Чемпионат
Газизов: "Уфа" хотела обыграть "Краснодар"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Уфа"