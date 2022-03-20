Казанский клуб проиграл в Москве армейцам со счетом 1:6.
"Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера "Рубина". В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!" - цитирует Вилкова "СЭ".
В последних 7 официальных матчах казанский клуб под руководством главного тренера Леонида Слуцкого одержал 1 победу, потерпев при этом 6 поражений. 1 апреля в 19:00 по московскому времени "Рубин" принимает на своем поле подмосковные "Химки" в рамках 23 тура чемпионата России.
Ранее в пресс-службе "Рубина" сообщили, что Леонид Слуцкий будет готовить команду к игре с "Химками".
Слуцкий будет готовить "Рубин" к матчу с "Химками"
Поражение 1:6 от ЦСКА стало самым крупным в истории "Рубина"
Вилков - о Слуцком: нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку
Экс-арбитр ФИФА Михаил Вилков считает, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий должен уйти в отставку после разгрома от ЦСКА.
Фото: РПЛ