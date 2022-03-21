Агент Кайо: у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, рассказал, что его клиент не получал предложений от бразильских клубов.

Фото: ФК "Краснодар"





В начале марта "



В нынешнем сезоне Кайо провел 16 матчей в РПЛ, в которых он отличался результативными действиями. Он выступал за "Краснодар" с 2016 года. "На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба. Возращение в Россию? Мы мониторим ситуацию каждый день", - цитирует агента "РБ Спорт" В начале марта " Краснодар " приостановил действие контрактов со всеми легионерами, которые выступают за клуб. В их число вошел и Кайо. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может подписать временное соглашение с одним из бразильских клубов.В нынешнем сезоне Кайо провел 16 матчей в РПЛ, в которых он отличался результативными действиями. Он выступал за "Краснодар" с 2016 года.