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Агент Кайо: у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, рассказал, что его клиент не получал предложений от бразильских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
"На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба. Возращение в Россию? Мы мониторим ситуацию каждый день", - цитирует агента "РБ Спорт".

В начале марта "Краснодар" приостановил действие контрактов со всеми легионерами, которые выступают за клуб. В их число вошел и Кайо. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может подписать временное соглашение с одним из бразильских клубов.

В нынешнем сезоне Кайо провел 16 матчей в РПЛ, в которых он отличался результативными действиями. Он выступал за "Краснодар" с 2016 года.


Теги: Кайо Краснодар
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