"У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполнят соглашения", - цитирует Биттара РИА Новости Спорт.
Напомним, Хесус Медина перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Ранее он выступал за "Нью Йорк Сити" в американской МЛС. Парагваец провел за ЦСКА четыре матча, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Фабиан Бальбуэна стал игроком "Динамо" летом прошлого года. С того момента защитник провел за бело-голубых 20 встреч в РПЛ, забив два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Агент Бальбуэна и Медины: у моих клиентов действующие контракты с клубами, они выполнят соглашения
Агент Ренато Биттар, представляющий интересы защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэны и полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, сообщил, что его клиенты не планируют покидать свои клубы.
Фото: ПФК ЦСКА