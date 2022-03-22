— Доиграет ли "Урал" этот сезон? Конечно, даже вопросов быть не может, — приводит слова Иванова Sport24.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги клуб из Екатеринбурга в 22 матчах набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 13 место.
Президент "Урала" рассказал о ходе общего собрания РПЛ
Г. Иванов - о возможном отказе от госфинансирования: я против, конечно. У больших клубов разве не госфинансирование?
"Урал" сможет доиграть нынешний сезон РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб доиграет нынешний сезон в РПЛ.
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