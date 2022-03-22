Президент "Урала" рассказал о ходе общего собрания РПЛ

— Собрание прошло нормально. Все интересовавшие нас вопросы мы обсудили. Сегодня никто не голосовал — проголосовали давно. Решение будет приниматься на исполкоме, — цитирует Иванова Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за расширение чемпионата с 16 до 18 команд.
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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ходе сегодняшнего собрания клубов РПЛ.
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