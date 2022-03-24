"Информация о том, что "Трабзонспор" решил вернуть Языджи — неправда.
Юсуф очень доволен своим положением в ЦСКА. Он забивает голы, делает ассисты, а самое главное — команда побеждает вместе с ним. Языджи любит всех своих товарищей по команде, людей в клубе и болельщиков. В Москве Юсуф вернулся к своей истинной игре", - цитирует Чебеджи "Чемпионат".
Сегодня появилась информация, что "Трабзонспор" намерен обсудить с Языджи возможное возвращение в клуб, объяснив ему, что игра в РПЛ неблагоприятно скажется на его карьере. Юсуф является воспитанником "Трабзонспора".
В зимнее трансферное окно Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В стартовых четырех турах РПЛ турецкий полузащитник забил шесть голов.
Агент Языджи: информация об интересе "Трабзонспора" - неправда. Юсуф доволен своим положением в ЦСКА
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию об интересе "Трабзонспора" к его клиенту.
Фото: ПФК ЦСКА