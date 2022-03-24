"К сожалению, Свинов угробил свою карьеру, перейдя в "Спартак". Это стало абсолютно понятно по прошествии трех месяцев.
Как можно было пойти в команду, где основной вратарь вернулся после длительного отсутствия, вгрызается за свое место и очень достойно играет, а второй — молодой парень, который несколько лет подряд играл за основу? Видимо, он сглупил и подумал, что он придет и Селихова через месяц-два посадят в запас", - цитирует Кавазашвили Sport24.
Напомним, Свинов перебрался в "Спартак" зимой из воронежского "Факела". Илья заключил контракт с красно-белыми до 2025 года. Ранее голкипер выступал за "Носту" и тольяттинскую "Ладу".
После перехода Свинов не провел ни одного официального матча за основную команду красно-белых. 12 марта он дебютировал за "Спартак-2", выйдя с первых минут в матче против "СКА Хабаровск" (1:1).
Всего в нынешнем сезоне Свинов провел 25 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 23 мяча и 11 раз оставил ворота "сухими".
Кавазашвили: Свинов угробил карьеру, перейдя в "Спартак". Видимо, подумал, что Селихова посадят в запас
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе голкипера Ильи Свинова в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"