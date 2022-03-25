"На Головина никакого спроса этим летом не будет. Никто из европейских клубов не захочет покупать русского игрока в нынешней ситуации. Он останется в "Монако" или вернется в Россию. Для иностранных клубов российские игроки сейчас как черная метка", - сказал Боярский.
Полузащитник Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро. Текущее соглашение россиянина с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.
В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 6 результативных передач. В общей сложности за "Монако" он сыграл в 122 матчах и забил 16 голов.
Также в Европе выступают еще несколько российских футболистов - полузащитник Алексей Миранчук ("Аталанта"), нападающие Александр Кокорин ("Фиорентина") и Федор Чалов ("Базель").
Источник: Sport24
Боярский: для иностранных клубов российские игроки сейчас как черная метка
Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил уверенность в том, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин этим летом точно не перейдет в другой иностранный клуб.
Фото: Getty images