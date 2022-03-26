Гол Тюкавина сегодня принес сборной России победу в контрольном спарринге против российской молодежки (1:0)
"Мы пока ничего не знаем. Надеемся, что скоро начнутся официальные матчи. Шиманьски не говорил, уезжает ли он навсегда.
Верю, что можно догнать "Зенит". Мы не стали весной хуже. Осечки у всех бывают. С чем связано? Возможно, психологически из-за ситуации. Стараюсь ничего не читать", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
После 22 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 43 очка, она на одно очко опережает ЦСКА и на пять очков отстает от лидирующего "Зенита".
В активе Константина Тюкавина в нынешнем сезоне 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
Тюкавин: верю, что можно догнать "Зенит". "Динамо" не стало хуже весной
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин считает, что его команда еще может побороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: РПЛ