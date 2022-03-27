— Павел Мамаев и Юрий Жирков с понедельника — вторника начинают в общей группе, — приводит слова Габулова ТАСС.
Жирков и Мамаев стали футболистами подмосковного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободных агентов. В настоящее время "Химки" с 18 очками в 22 матчах Российской Премьер-Лиги занимают в турнирной таблице последнее место.
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Стало известно, когда Жирков и Мамаев вернутся в общую группу "Химок"
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал о восстановлении травмированных игроков команды.
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