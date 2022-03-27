Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ваноли может покинуть красно-белых, если проиграет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
По информации Metaratings, никаких разговоров об отставке не ведется, уровень доверия к тренеру остается прежним.
Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые провели 5 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью, а также потерпели 2 поражение. В последнем матче "Спартак" в гостях разошелся миром с "Нижним Новгородом" (1:1).
2 апреля красно-белые в гостях сыграют против "Локомотива" в 23-м туре РПЛ.
СМИ: в "Спартаке" не поднимали вопрос об отставке Ваноли
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли не покинет занимаемую должность.
Фото: ФК "Спартак"