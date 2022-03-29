К московскому "Динамо", возобновившему сегодня тренировки после нескольких выходных во время международной паузы, присоединились уругвайские легионеры Гильермо Варела и Диего Лаксальт, сообщают СМИ.
По данным источника, помимо защитников из Уругвая к команде присоединились также российские футболисты, которые ранее были вызваны на учебно-тренировочные сборы главной и молодежной национальных сборных России. Следующий матч бело-голубых состоится в рамках 23 тура Российской премьер-лиги в гостях против "Краснодара".
Источник: Sport24
СМИ: "Динамо" возобновило тренировки под руководством Шварца и отправится на выезд 1 апреля
СМИ: Варела и Лаксальт присоединились к "Динамо"
По данным источника, уругвайские защитники "Динамо" Гильермо Варела и Диего Лаксальт прибыли в расположение клуба.
Фото: РИА Новости