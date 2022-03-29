"У нас был с братом ресторан "Ромашка". И мы часто собирались всей командой там. ОПГ "Ромашка" имела абсолютно шуточный характер. А когда начались конфликты, то значение аббревиатуры поменялось. Не знаю, кто в нее входил. Для меня это шуточное название", - поделился защитник в беседе с ютуб-каналом "Ответь по-братски".
Напоминаем, Дмитрий Комбаров входил в чемпионский состав "Спартака", с которым команда завоевала золото РПЛ в сезоне 2016/2017. В общей сложности футболист провел в составе красно-белых 274 матча и отличился 27 забитыми мячами и 44 результативными пасами. Комбаров играл в столичной команде с 2010 по 2019 год.
Д. Комбаров: не знаю, кто входил в ОПГ "Ромашка". Часто собирались всей командой
Экс-футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал слухи о существовании ОПГ "Ромашка".
Фото: Sport24