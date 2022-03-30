- Юсуф прилетит в Москву завтра. Чувствует себя хорошо. Травма практически не беспокоит, - передает слова Чебеджи Sport24.
25-летний атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи на период международной паузы был вызван в национальную сборную Турции и вышел на замену в концовке полуфинального стыкового матча со сборной Португалии (1:3). Товарищескую встречу с командой Италии (2:3) футболист пропустил из-за повреждения. Ранее появлялась информация, что на игрока оказывается давление со стороны представителей турецкого футбола с целью заставить его приостановить контракт с ЦСКА. В 4 матчах РПЛ в составе "армейцев" футболист забил 6 голов.
"Юсуф прилетит в Москву завтра". Агент Языджи рассказал о состоянии здоровья игрока и сроках его возвращения
Агент атакующего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал, когда футболист планирует вернуться в расположение своего клуба.
Фото: РПЛ