— Он не валял дурака, не было претензий к его игре. Обычно, когда игрок уходит, самоотдача у него снижается, у Кварацхелии такого не было. Он тянул команду, — приводит слова Билялетдинова "СЭ".
Вчера, 31 марта, казанский "Рубин" подтвердил, что контракт с 21-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией был расторгнут. В настоящее время Кварацхелия выступает в составе "Динамо" Батуми, подписав с командой соглашение на два года.
В нынешнем сезоне Кварацхелия в 22 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола и отдал пять результативных передач.
"Рубин" подтвердил, что расторг контракт с Кварацхелией
Ринат Билялетдинов — об уходе Кварацхелии: он не валял дурака, тянул "Рубин"
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал уход из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.
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