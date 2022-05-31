"Я понимаю, что, говорят, "на войне все способы хороши", но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница "Спартака" и "Динамо" по духу. Благородство – важный фактор в спорте. Ещё больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Всё-таки не зря мы так сильно не любим "Спартак", - написала Лысенко в своем телеграм-канале.
Напомним, вчера Наиль Умяров завел свой телеграм-канал. Одним из первых постов стала история о том, как он пытался помешать Даниилу Фомину исполнить решающий пенальти на последних секундах финала Кубка России. По словам Умярова, он подначивал Фомина, несколько раз повторив, что на этот раз он точно не забьет пенальти. В результате Фомин не попал в ворота, а "Спартак" выиграл (2:1) и стал победителем Кубка России.
Ведущая "Динамо ТВ" - о том, как Умяров мешал Фомину исполнять пенальти: не зря мы так сильно не любим "Спартак"
Ведущая клубного канала "Динамо" Полина Лысенко отреагировала на признание полузащитника "Спартака" Наиля Умярова о том, как он мешал исполнять пенальти Даниилу Фомину в финале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"