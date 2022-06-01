- Есть регламент. По ходу чемпионата от него отказываться, менять правила ради чего-то было бы в корне неправильно. Даже в пандемийный год этого не было. Вы помните, что тогда мы не смогли выставить состав на два заключительных тура и получили два технических поражения. Это хорошо, что мы добыли достаточно очков к этому времени. Но не будь этого и вылети мы после двух поражений, никто бы нас не спросил, и мы бы спокойненько отправились в ФНЛ. И ни у кого не появилось мыслей переписывать регламент ради "Сочи". Поэтому и сейчас в РФС и РПЛ поступили мудро, оставив всё как есть, - цитирует Федотова Matchtv.ru.
По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги вылетели в ФНЛ тульский "Арсенал" и казанский "Рубин", которые финишировали в зоне прямого выбывания, а также "Уфа", уступившая "Оренбургу" в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе в следующем сезоне (2:2, 1:2). В марте 2022 года на общем собрании представителей клубов РПЛ большинство высказалось за введение в этом сезоне моратория на вылет из РПЛ в связи с массовым отъездом легионеров из части клубов, однако Российский футбольный союз не поддержал это предложение. В сезоне-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса и доигрывался в экстренном порядке летом 2020 года, "Сочи" занял 12 место с 33 набранными очками, опередив вылетевшие в ФНЛ "Крылья Советов" на 2 очка - при этом самарцев отправило в низший дивизион техническое поражение "Сочи" от "Тамбова" в предпоследнем туре.
Федотов: РФС и РПЛ поступили мудро, отклонив мораторий на вылет. Даже в пандемийный год этого не было
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о своем отношении к идее возможного моратория на вылет из РПЛ в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Рубин"