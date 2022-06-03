"Илья полностью здоров. Ещё в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер "Спартака".
Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведём переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика – наш главный приоритет", - завил Драго "Чемпионату".
Ранее "Спартак" попрощался с Кутеповым, срок действия контракта которого истек летом 2022 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги футболист вышел на поле в четырех встречах, но результативными действиями не отметился.
"Спартак" завершил сезон на 10-м месте в таблице национального первенства – москвичи заработали 38 очков после 30-ти туров. Также подопечные Паоло Ваноли завоевали Кубок России, в финале оказавшись сильнее "Динамо".
Представитель Кутепова: к игроку есть интерес от клубов России и Турции
Футбольный агент Дамигано Драго, представляющий интересы экс-защитника "Спартака" Ильи Кутепова рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"