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"Рубин" продаст Ашурматова в один из азиатских клубов

"Рубин" договорился о продаже защитника Рустама Ашурматова.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, казанский клуб продаст футболиста в один из азиатских чемпионатов. Трансфер откладывается из-за отсутствия в команде новичка Дениля Мальдонадо, который участвует со сборной Гондураса в Кубке КОНКАКАФ. Сделка по узбекскому защитнику состоится после приезда гондурасца.

Ашурматов выступает за "Рубин" с 2022 года. За это время футболист успел провести за казанцев 45 матчей, в которых забил три гола.

Источник: "БИЗНЕС Online"

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