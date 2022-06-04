- Команда в отпуске, никаких кадровых решений пока не принималось, - передает слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 38-летний ассистент главного тренера московского "Спартака" Андрей Ещенко может покинуть тренерский штаб первой команды красно-белых и перейти на работу в клубную академию. В прошедшем сезоне москвичи финишировали в чемпионате России на десятой строчке турнирной таблицы с 38 набранными очками, но завоевали трофей, одержав победу в Кубке России.
Ещенко может начать работать в академии "Спартака"
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переводе Ещенко в клубную академию
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по информации о переходе тренера Андрея Ещенко из штаба основной команды в академию красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"