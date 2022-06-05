В конце мая сине-бело-голубые объявили об уходе Оздоева. У россиянина закончился контракт с петербургским клубом.
"Магомед в отпуске. На него выходят люди, он анализирует все предложения. Время еще есть, Магомед выберет наиболее оптимальный вариант для себя.
Есть ли предложения из Европы? Да. Со многих мест есть. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве?" - приводит слова агента РБ Спорт.
Полузащитник Магомед Оздоев выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи. Большую часть первой половины сезона Магомед пропустил из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 2,5 млн евро.
Источник: Оздоев может перейти в "Динамо" или ЦСКА
Агент Оздоева рассказал об интересе к игроку из Европы
Анзор Гаргаев, агент бывшего полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"