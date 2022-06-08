Напомним, Беленов получил серьезное повреждение в матче 27-го тура против "Химок" (1:1). В первом тайме под голкипера "Уфы" грубо подкатился защитник "Химок" Эльмир Набиуллин, который получил за фол прямую красную карточку. Беленов в итоге не смог самостоятельно покинуть поле. В ходе обследования у вратаря были выявлены повреждения обеих ног.
"Набиуллин извинился после матча. Зла на него не держу, теперь лечусь.
Я не понял, зачем он так агрессивно шел. Отправлял фото травмы во все точки мира. В Испании один доктор сказал, что я под поезд попал. Неприятная картина. Но это часть профессии.
По горячим следам – хотел его ударить (смеется). А потом – нет", - сказал Беленов.
Ранее сообщалось, что возвращение Беленова в общую группу ожидается в течение трех недель.
Вратарь Александр Беленов выступает за "Уфу" с 2017 года. В минувшем сезоне 35-летний россиянин провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 37 мячей
Источник: Матч ТВ
Голкипер "Уфы" Беленов - о травме: по горячим следам хотелось ударить Набиуллина
Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал о столкновении с защитником "Химок" Эльмиром Набиуллиным, из-за которого голкипер получил тяжелую травму.
Фото: ФК "Химки"