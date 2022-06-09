- Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере, я в первый раз об этом слышу, - передает слова Карпина Sport24.
Ранее появилась информация, что наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин является основным кандидатом на должность главного тренера московского "Спартака". До этого итальянские СМИ сообщили о вероятном уходе наставника красно-белых Паоло Ваноли со своего поста в ближайшие часы.
Источник: Ваноли покинет "Спартак" в ближайшие часы
СМИ: новым главным тренером "Спартака" может стать Карпин
Карпин отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Спартак"
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должность наставника московского "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"