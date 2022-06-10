- Эта новость действительно удивила нас в Испании. У Абаскаля было еще 2 года по контракту с "Базелем". С одной стороны, российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. С другой, у России неплохой чемпионат, а московский "Спартак" - клуб с большой историей, который играл важную роль как в России, так и в Европе. Но всё равно это решение сильно удивило, - передает слова Эспины "Газета.Ru".
Днем 10 июня официальные ресурсы московского "Спартака" объявили о назначении 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на должность главного тренера красно-белых. Ранее испанский тренер работал в швейцарском "Базеле". Об уходе предшественника Абаскаля в "Спартаке" - 49-летнего итальянского тренера Паоло Ваноли - официальный телеграм-канал красно-белых сообщил поздно вечером 9 июня.
Испанский журналист: новость о назначении Абаскаля в "Спартак" сильно удивила нас в Испании
Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина высказался о назначение Гильермо Абаскаля на должность главного тренера московского "Спартака".
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