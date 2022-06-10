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"Зенит": предварительно обсуждали с группой "Руки Вверх" перенос концерта из-за Суперкубка России

В "Зените" высказались о проведении матча за Суперкубок России в день концерта группы "Руки Вверх!".
Фото: РФС
"После того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге, клуб финально обсудил это с организаторами концерта и группой "Руки Вверх", предварительно такой сценарий тоже обсуждался. В итоге договорились о переносе шоу на 16 июля", - цитирует пресс-службу "Зенита" "Чемпионат".

Бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение назначить местом проведения матча Суперкубка страны стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Позднее солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков заявил, что в день поединка на стадионе был запланирован их концерт, но на решение РФС этот факт не повлиял.


РФС Зенит Суперкубок России
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