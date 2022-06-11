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Агент Языджи ответил на вопрос о ходе переговоров ЦСКА по выкупу игрока у "Лилля"

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о развитии переговоров по выкупу игрока у "Лилля".
Фото: РПЛ
"Ситуация с выкупом Языджи? Пока мне нечего сказать, ничего не изменилось. Прямо сейчас у меня нет ответа", — цитирует агента "СЭ".

Языджи выступает в составе ЦСКА на правах аренды у "Лилля" - футболист перешел в стан "армейцев" в зимнее трансферное окно. Полузащитник сыграл в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и забил 8 голов.

ЦСКА завершил розыгрыш национального первенства на пятой строчке в турнирной таблице.


Языджи ЦСКА Лилль
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