"Ситуация с выкупом Языджи? Пока мне нечего сказать, ничего не изменилось. Прямо сейчас у меня нет ответа", — цитирует агента "СЭ".
Языджи выступает в составе ЦСКА на правах аренды у "Лилля" - футболист перешел в стан "армейцев" в зимнее трансферное окно. Полузащитник сыграл в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и забил 8 голов.
ЦСКА завершил розыгрыш национального первенства на пятой строчке в турнирной таблице.
Агент Языджи ответил на вопрос о ходе переговоров ЦСКА по выкупу игрока у "Лилля"
Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о развитии переговоров по выкупу игрока у "Лилля".
Фото: РПЛ