"Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно. Возможно ли возвращение в "Рубин"? К сожалению, нет. "Рубин" – хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кучаев перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно на правах аренды из ЦСКА. В составе казанцев полузащитник вышел на поле в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.
Агент – о возвращении Кучаева в "Рубин": пока они в ФНЛ, это невозможно
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев высказался о будущем игрока после завершения аренды в "Рубине".
Фото: "Спорт-Экспресс"