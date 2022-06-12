"Артем выбирает себе вариант (и это не обязательно деньги), где он бы был мотивирован. А мотивированный Дзюба и через десять лет будет в полном порядке… Где бы сейчас ни оказался Дзюба, он проявит себя ярко!" - цитирует Григоряна Sport24.
Дзюба покинул "Зенит" после истечения срока действия контракта с питерцами. В качестве игрока сине-бело-голубых российский форвард четыре раза подряд завоевал титул чемпиона России. На протяжении последних трех сезонов Дзюба становился лучшим бомбардиром "Зенита" в Российской Премьер-лиге.
Григорян: мотивированный Дзюба и через 10 лет будет в порядке – он проявит себя ярко!
Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о будущем Артема Дзюбы после ухода из "Зенита".
Фото: Sportbox