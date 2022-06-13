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Источник: "Зенит" вступил в активную фазу переговоров с Бакаевым

"Зенит" продолжает вести переговоры по подписанию экс-полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, "Зенит" уже согласовал с Бакаевым основные детали контракта. Сейчас основным вопросом является срок будущего соглашения, который может составить от трех до пяти лет.

Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. Футболист заявил, что не получил от клуба предложения о новом соглашении.

В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Источник: Metaratings


Зенит Бакаев З Спартак Российские трансферы
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