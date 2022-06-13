Как сообщает источник, "Зенит" уже согласовал с Бакаевым основные детали контракта. Сейчас основным вопросом является срок будущего соглашения, который может составить от трех до пяти лет.
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. Футболист заявил, что не получил от клуба предложения о новом соглашении.
В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" вступил в активную фазу переговоров с Бакаевым
Фото: РПЛ