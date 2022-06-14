Наставник молодежной сборной России сменит на этой должности Александра Кержакова, который возглавил нижегородцев после их выхода в Российскую Премьер-лигу в 2021 году – по итогам минувшего розыгрыша клуб сохранил прописку в элитном дивизионе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Галактионов сможет совмещать посты главного тренера в "Пари НН" и национальной команде.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Пари НН" завтра объявит о подписании контракта с тренером Галактионовым
По данным источника, "Пари НН" объявит о назначении Михаила Галактионова главным тренером команды 15 июня.
Фото: Getty Images