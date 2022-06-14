- Сожалею, что братья ушли. Знаю хорошо Алексея и Василия. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали. Но в футболе бывает такое: когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо - остаешься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причем больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в "Краснодар", чтобы им по отдельности было легче, - передает слова Гончаренко "Чемпионат".
Утром 15 июня официальный телеграм-канал ЦСКА объявил об уходе из клуба главного тренера Алексея Березуцкого и его брата Василия, работавшего в должности помощника главного тренера, а также входившего в состав тренерского штаба Березуцких Григория Бабаяна. Позднее стало известно, что новым наставником "армейцев" стал Владимир Федотов, до этого тренировавший "Сочи". В период работы Виктора Гончаренко в должности главного тренера ЦСКА братья Березуцкие работали с ним сначала в качестве действующих игроков, а после вошли в тренерский штаб. Возглавив "Краснодар", Гончаренко предложил войти в состав своего штаба Василию Березуцкому.
Гончаренко: братья Березуцкие - оба сильные личности, им друг с другом непросто
Экс-главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход из клуба Алексея и Василия Березуцких.
Фото: "Чемпионат"