"Наши переговоры с "Зенитом" на данный момент далеки от какого-либо соглашения. Но предложения от других клубов мы сейчас не рассматриваем", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее сегодня в СМИ сообщалось, что переговоры между "Зенитом" и "Сочи" о переходе Кассьерры близки к завершению. Сообщалось, что питерцам осталось только договориться со стороной игрока.
Матео Кассьерра выступает за сочинцев с августа прошлого года. Ранее он играл за "Беленсеш", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг". В завершившемся сезоне колумбиец провел 22 матча в РПЛ, отметившись 14-ю голами и шестью результативными передачами. Он занял второе место в гонке бомбардиров лиги, уступив только Гамиду Агаларову из "Уфы".
Текущее соглашение нападающего с "Сочи" действует до лета 2023-го. По оценке портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 4,5 млн евро.
Агент Кассьерры - о переговорах с "Зенитом": не рассматриваем предложения других клубов
Агент Мартин Араоз, представляющий интересы форварда "Сочи" Матео Кассьерры, рассказал о том, как продвигаются переговоры о переходе его клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Сочи"