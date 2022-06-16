По данным источника, руководство башкирского клуба до сих пор рассчитывает на получение места в Российской Премьер-лиге из-за проблем "Факела" со стадионом.
Также в "Уфе" продолжают вести поиск главного тренера – ранее исполняющим обязанности наставника команды стал Сергей Томаров. Отмечается, что переговоры между клубом и Гончаренко прошли успешно. Специалист согласен возглавить команду в случае, если "Уфа" вернется в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Гончаренко готов возглавить "Уфу", если клуб вернется в РПЛ вместо "Факела"
Виктор Гончаренко может стать главным тренером "Уфы".
Фото: РПЛ