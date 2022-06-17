"С Резиуаном мы говорили, он остается. Напряженность с Юраном? Главный тренер — это главный тренер, его задачи игрок должен выполнять беспрекословно. У Резиуана если и были какие-то сомнения, сейчас они должны отпасть. Черевченко был более мягким специалистом, а Юран очень жестко требует выполнения своих поставленных задач. Резиуану придется руководствоваться этими принципами, чтобы остаться в команде", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, Резиуан Мирзов провел прошлый сезон в аренде в "Химках". Его контракт со "Спартаком" официально завершается в конце июня. Ожидается, что футболист после этого полноценно станет игроком подмосковной команды.
В прошедшем сезоне Мирзов провел 24 матча в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Терюшков: Мирзов должен беспрекословно выполнять задачи Юрана, чтобы остаться в "Химках"
Член наблюдательного совета "Химок" прокомментировал информацию о наличии конфликтов между главным тренером клуба Сергеем Юраном и полузащитником Резиуаном Мирзовым.
Фото: РПЛ