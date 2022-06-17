Агент Гайича: время покажет, готов ли он заменить Фернандеса в ЦСКА

Агент Раде Чалдович, представляющий интересы новичка ЦСКА Милана Гайича, рассказал, сможет ли его клиент заменить в клубе ушедшего Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Гайича всегда привлекала идея играть в ЦСКА, ему очень нравится этот клуб. Переговоры с клубом шли очень быстро, сегодня он подписал контракт. Готов ли он заменить Марио Фернандеса? Это нужно спросить у него. Время покажет", - цитирует агента Sport24.

Ранее сегодня ЦСКА объявил о подписании Милана Гайича. Защитник подписал контракт до 2025 года.

Милан Гайич выступает на позиции правого защитника. Он играл за "Црвену Звезду" с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского "Бордо" и сербского "ОФК Белград".

В минувшем сезоне Гайич провел 24 матча в чемпионате Сербии, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. Также на счету Гаича один матч за сборную Сербии.


ЦСКА Фернандес Российские трансферы Црвена Звезда
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

В "Динамо" ответили на критику из-за назначения зарубежного, а не отечественного тренера 2
Ваноли выбрал Клаудиньо лучшим игроком сезона в РПЛ. В тройке один игрок "Спартака"
"Моя философия - доминировать на поле, владеть мячом больше соперника". Абаскаль рассказал о своих игровых принципах 1
Абаскаль: "Спартак" - это большой клуб, который знают во всем мире 1
СМИ: "Ростов" сделал "Динамо" предложение о повторной аренде Комличенко
Гайич: Фернандес - легенда клуба, но жизнь продолжается, игроки меняются. Я постараюсь быть так же хорош, как он
Агент Комличенко: Николай готовится к предсезонным сборам с "Динамо"
"Костяк команды собран". Цорн рассказал, при каких условиях "Локомотив" будет докупать игроков
Йоканович прокомментировал назначение на пост главного тренера "Динамо" 1
В "Баварии" подтвердили переход Мане из "Ливерпуля" 1
Бувач: надеемся, что Йоканович позволит "Динамо" выйти на новый уровень
Источник: Дзюба отказался переходить в греческий ПАОК 4
Агент Гайича: время покажет, готов ли он заменить Фернандеса в ЦСКА 7
Слуцкий ответил на вопрос, что повлияло на решение Йевтича остаться в "Рубине"
Представитель Крицюка - о будущем игрока: появляются слухи, которые мы не комментировать не можем
Погребняк: в Суперкубке у Бакаева будет возможность проявить себя – я без гола "Спартаку" не уходил с поля 15
Йоканович официально стал главным тренером "Динамо" 3
Источник назвал размер оклада нового тренерского штаба "Спартака" 6
Талалаев – об Уткине в "Ростове": "Ахмат" сделал все, чтобы оставить его - найдем другого 1
Источник: Мане в ближайшее время перейдет в "Баварию"
Официально: ЦСКА подписал контракт с защитником Гайичем 1
Слуцкий: нет уверенности, что Самошников и Дюпин начнут сезон в "Рубине"
Широков – о Суперкубке: "Спартак" боится ехать в Санкт-Петербург – здесь по 5 голов получают 12
Слуцкий: "Рубин" продолжает считать себя командой РПЛ - мы боролись бы минимум за топ-5 11
Иванов – о новом провайдере ВАР: с самого начала предупреждал, что все будут плеваться от системы 2
СМИ: новым главным тренером "Енисея" может стать экс-ассистент Стукалова в "Уфе"
"Ростов" объявил о подписании контракта с воспитанником "Локомотива" 2
"Спартак" попрощался с Ещенко и другими специалистами из тренерского штаба Ваноли 1
Семин: отсутствие "Казанки" в ФНЛ-2 говорит о том, что у "Локомотива" большое долги
Игнатов: Ваноли и Каттани в первый день поставили задачу - выиграть Кубок. В итоге мы к ней дошли
Все новости
-