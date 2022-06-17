"Гайича всегда привлекала идея играть в ЦСКА, ему очень нравится этот клуб. Переговоры с клубом шли очень быстро, сегодня он подписал контракт. Готов ли он заменить Марио Фернандеса? Это нужно спросить у него. Время покажет", - цитирует агента Sport24.
Ранее сегодня ЦСКА объявил о подписании Милана Гайича. Защитник подписал контракт до 2025 года.
Милан Гайич выступает на позиции правого защитника. Он играл за "Црвену Звезду" с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского "Бордо" и сербского "ОФК Белград".
В минувшем сезоне Гайич провел 24 матча в чемпионате Сербии, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. Также на счету Гаича один матч за сборную Сербии.
Агент Гайича: время покажет, готов ли он заменить Фернандеса в ЦСКА
Агент Раде Чалдович, представляющий интересы новичка ЦСКА Милана Гайича, рассказал, сможет ли его клиент заменить в клубе ушедшего Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА