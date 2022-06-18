По данным источника, футболист может покинуть столичный коллектив в летнее трансферное окно. Красно-белые готовы согласиться на продажу бельгийца в случае поступления достойного предложения.
Отмечается, что "Спартак" ищет усиление на позицию центрального защитника после ухода Самюэля Жиго.
Кофрие стал игроком москвичей прошлым летом. Он принял участие в 17-ти матчах красно-белых в рамках минувшего сезона Российской Премьер-лиги и записал на свой счет голевую передачу.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Спартак" рассматривает вариант продажи Кофрие в межсезонье
Руководство "Спартака" ищет варианты продажи защитника команды Максимилиано Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"