Вендел: мы не можем позволить себе потерять очки

Полузащитник "Зенита" Маркус Вендел высказался о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Это шесть финалов, в которых мы не можем позволить себе потерять очки.
Думаю, каждый из нас смотрит на эти матчи таким же образом", - цитирует Вендела официальный сайт "Зенита".

12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.

В следующем туре "Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо". На данный момент сине-бело-голубые отстают от "Краснодара" на одно очко.

