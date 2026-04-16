Вендел: мы не можем позволить себе потерять очки

"Это шесть финалов, в которых мы не можем позволить себе потерять очки.Думаю, каждый из нас смотрит на эти матчи таким же образом", - цитирует Вендела официальный сайт "Зенита".
12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.
В следующем туре "Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо". На данный момент сине-бело-голубые отстают от "Краснодара" на одно очко.