Бут: в Лиге чемпионов буду болеть за Сафонова

"Будет замечательно, если он выиграет Лигу чемпионов в основном составе "ПСЖ".Тогда он станет первым из россиян, кто дважды побеждал в Лиге чемпионов. Надо его поддерживать, буду болеть за него", - сказал Бут "Чемпионату".
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах, пропустил 18 мячей и сохранил ворота "сухими" в 9 матчах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.
Напомним, что парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА - на этом этапе им предстоит провести два матча с мюнхенской "Баварией". Французский клуб является действующим обладателем трофея.