Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Бут: в Лиге чемпионов буду болеть за Сафонова

Победитель Лиги чемпионов сезона-1996/1997 в составе "Боруссии" Дортмунд Владимир Бут заявил, что будет поддерживать "ПСЖ" в турнире из-за вратаря Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"Будет замечательно, если он выиграет Лигу чемпионов в основном составе "ПСЖ".
Тогда он станет первым из россиян, кто дважды побеждал в Лиге чемпионов. Надо его поддерживать, буду болеть за него", - сказал Бут "Чемпионату".

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах, пропустил 18 мячей и сохранил ворота "сухими" в 9 матчах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, что парижане прошли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА - на этом этапе им предстоит провести два матча с мюнхенской "Баварией". Французский клуб является действующим обладателем трофея.

