Агент Лички: Марцел не закрывал двери для России

Агент бывшего тренера "Динамо" Марцела Лички Анатолий Николаев заявил, что специалист готов рассмотреть предложения с РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У Марцела все хорошо, в ближайшее время он планирует вернуться к работе. Он не закрывал дверь для России и с удовольствием вернется в РПЛ, но пока ничего конкретного нет", - сказал Николаев "РБ Спорт".

Последним местом работы Марцела Лички был турецкий "Фатих Карагюмрюк".

Марцел Личка возглавлял "Динамо" с 2023 по 2025 год. В сезоне-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в РПЛ.

