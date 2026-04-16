"У Марцела все хорошо, в ближайшее время он планирует вернуться к работе. Он не закрывал дверь для России и с удовольствием вернется в РПЛ, но пока ничего конкретного нет", - сказал Николаев "РБ Спорт".
Последним местом работы Марцела Лички был турецкий "Фатих Карагюмрюк".
Марцел Личка возглавлял "Динамо" с 2023 по 2025 год. В сезоне-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в РПЛ.
Агент Лички: Марцел не закрывал двери для России
Агент бывшего тренера "Динамо" Марцела Лички Анатолий Николаев заявил, что специалист готов рассмотреть предложения с РПЛ.
