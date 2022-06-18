По данным источника, руководство южан видит в российском футболисте замену Матео Кассьерре, который близок к подписанию контракта с "Зенитом".
Отмечается, что после продажи 25-летнего колумбийца "Сочи" может активизировать переговоры по трансферу нападающего "Крыльев".
Минувший сезон стал для Сарвели вторым в составе самарского клуба – в рамках 29-ти игр Российской Премьер-лиги 24-летний футболист забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" близок к завершению сделки по приобретению Кассьерры.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Сочи" готов приобрести Сарвели из "Крыльев Советов" на замену Кассьерре
Форвард "Крыльев Советов" Владислав Сарвели может продолжить карьеру в "Сочи".
Фото: ПФК "Крылья Советов"